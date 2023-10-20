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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Мэр Киева Кличко заявил, что занятые Россией территории «уже не Украина»
Отвечая на вопрос о том, как вообще проводить выборы.

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Не секрет, что страны коллективного Запада, выступающие в роли прямых экономических и военных спонсоров Украины, продавливают идею того, чтобы в стране в следующем году всё-таки были проведены выборы даже несмотря на боевые действия. Каким образом это можно осуществить, учитывая, что огромная часть украинцев выполнить волеизъявление в принципе не сможет — по разным причинам — непонятно, и сегодня на этот вопрос в меру своих возможностей попытался ответить мэр Киева Виталий Кличко.

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Отметив, что проведение выборов на Украине сейчас практически невозможно, и их результаты не будут отражать реальность, Кличко, в частности, затронул тему «оккупированных» регионов, которые, как выразился киевский градоначальник «уже не Украина, потому что представителей не будет».

Понятно, что Кличко, скорее, просто неудачно выразился, но его комментарий был подхвачен сначала на Украине, где его восприняли как зраду, затем в России, где, в свою очередь, его восприняли как постепенное осознание реальности украинским руководством.

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Необходимо понимать, что огромная часть населения Украины сейчас физически не на Украине, а под видом беженцев разъехались кто куда могли. Другая значительная часть населения находится на линии боевого соприкосновения, ну и, наконец, с прошлого года ещё 4 области Украины были присоединены к России. Как в такой ситуации можно проводить выборы, непонятно, но очевидно, что «токсичная» фигура Владимира Зеленского и его команды спонсоров уже не устраивает. Требуется кто-то более сговорчивый, поскольку из фиаско на Украине коллективному Западу нужно выходить, и чем быстрее, тем лучше.

#россия #украина #политика #боевые действия
3
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