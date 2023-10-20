Какой смысл вообще тратить время и силы на лимитрофа? Караван всё равно идёт.

Сегодня президент Латвии позволил себе заявление, на которое, собственно, не знаешь, как и реагировать. Глава латвийского государства выдал, что если вдруг подтвердится причастность России к повреждению газопровода Balticconnector, то Латвия будет поднимать вопрос о закрытии Балтийского моря для российских судов.

реклама

Кто, каким образом и по какому праву вообще будет как-то ограничивать движение российских судов по Балтийскому морю, где, если что, у России вообще-то находится Балтийский флот, и какие контрмеры в случае такого беспрецедентного акта агрессии предпримет Россия, об этом латвийский «лидер», видимо, даже не подумал.

И хотя понятно, что заявления лимитрофа имеют мало веса, но всяк сверчок должен знать свой шесток. И сегодня в Кремле сверчку на его шесток всё же указали. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Латвии следует не о России переживать, а думать о том, «что мы будем делать с Балтийским морем, когда совсем скоро вскроется правда о тех, кто стояли и стоят за терактом в отношении “Северных потоков”».

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Казалось бы, российская специальная военная операция на Украине должна была уже дать понять, что за словами всё же следует следить, тем самым изменив риторику тех, кто надеются скрыться за спиной НАТО, при этом не вчитываясь в пресловутую 5 статью Устава альянса, но, как мы видим, синдром шакала Табаки — это вещь, которую так просто из лимитрофа не вывести.