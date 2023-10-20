Как удобно. Нарисовать угрозы, которых нет, и под это дело направлять средства, крайне нужные внутри США, за их пределы.

На сегодня в Белом доме было запланировано обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу с целью того, чтобы выбить из правительства свыше $100 миллиардов на финансирование Украины и Израиля. Несмотря на то, что с каждым месяцем скармливать публике сказки о том, что Украина способна одержать в этом конфликте победу, становится всё сложнее, риторика президента Байдена не меняется: он по-прежнему утверждает, что американский народ должен сделать всё, чтобы Киев вышел победителем. И для этого примерно две трети от запрашиваемых Байденом $100 миллиардов должны быть направлены именно Украине, а последняя треть — на помощь Израилю и на другие «важные» расходы.

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Сейчас у Байдена появилась идеальная возможность выставить сразу два вооружённых конфликта как «критически важные» для национальной безопасности США. Как справедливо отметил американский президент, оба этих конфликта «кажутся» для американского гражданина бесконечно далёкими и не затрагивающими интересы США, однако, по мнению Байдена, если не остановить Россию и ХАМАС в конфликтах с Украиной и Израилем соответственно, то последствия могут быть чудовищными.

Здесь следует понимать две вещи: специальная военная операция в любом случае будет доведена до логического завершения, это неоднократно было заявлено во всех эшелонах российской власти, и оказываемая США помощь Киеву лишь затягивает данный процесс, никак не меняя его вектора. Что же до конфликта между Израилем и ХАМАС, то здесь шансы у официального Иерусалима при безмерной поддержке США, безусловно, высокие.

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Удастся ли Байдену выбить из Конгресса столь циклопическую сумму «помощи» для Украины и Израиля, пока неясно. Ежели удастся, то, по сути, США профинансируют бюджет Украины ещё на один год.