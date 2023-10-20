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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры оттеснения британских самолётов от границы РФ в Чёрном море
Для тех, кто кричали «Врут! Врут!».

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Вчера днём в нейтральных водах над Чёрном море российскими средствами ПВО были обнаружены три направляющихся к государственной границе РФ самолёта британских военно-воздушных сил. На перехват британской авиации, которая вообще непонятно, что забыла в этой части света, были высланы два истребителя Су-27, экипажи которых идентифицировали потенциальных нарушителей как два истребителя Typhoon и один самолёт радиотехнической разведки и РЭБ RC-135. Перехватчикам удалось отогнать британскую авиацию, заставив её выполнить разворот от российской границы в акватории Чёрного моря.

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Естественно, многие не поверили сразу двум вещам: во-первых, беспрецедентной наглости британских ВВС, во-вторых, тому, что подобное вообще могло произойти. Специально для скептиков сегодня Минобороны России опубликовало соответствующие кадры из кабины пилота одного из Су-27.

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Следует помнить, что натовская разведка буквально кишит в данном регионе, фиксируя перемещения российских войск на Крымском полуострове и выявляя слабые в конкретный момент времени места в обороне. Хоть фактически все всё понимают, но формально страны НАТО не являются участниками конфликта на Украине, поэтому сбивать авиацию недружественных стран Россия юридически не может. Да, безусловно, даже если это и произойдёт, то Третья мировая из-за этого не начнётся, но та ли это игра, в которой имеет смысл рисковать?

#россия #украина #политика #боевые действия #великобритания #крым #британия #англия
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