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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России завершились испытания суперсовременной 152-мм самоходной артиллерии «Коалиция-СВ»
А это значит, что система переходит в «серию».

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Конфликт на Украине, будучи классическим представителем масштабной континентальной общевойсковой операции, продемонстрировал, что артиллерия по-прежнему остаётся безусловным богом войны: именно на долю ствольной и реактивной артиллерии приходятся основные потери обеих сторон в текущем конфликте. Необходимость создания новых видов артиллерии в России видели уже давно, и вот, сегодня объединяющая под собой практически весь российский оборонно-промышленный комплекс госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что государственные испытания самоходного артиллерийского орудия (САО) «Коалиция-СВ» завершены.

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Согласно заверениям «Ростеха», САО «Коалиция-СВ» подтвердила свои высокие технические характеристики, превзойдя не только лучшие мировые, но и даже лучшие отечественные образцы орудий данного типа как по дальности, так и по точности стрельбы.

Отличительной особенностью «Коалиции-СВ» является нахождение экипажа в изолированной бронекапсуле, в то время как непосредственно подготовка и осуществление выстрелов производится в дистанционном и автоматическом режиме.

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Завершение государственных испытаний означает, что «Коалиция-СВ» переходит в серийное производство. Когда данные орудия пройдут боевое крещение в рамках специальной военной операции, и пройдут ли вообще, пока, естественно, никто нам не скажет.

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