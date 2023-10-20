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Когда ещё сохранившие логику и здравый смысл СМИ и политики повторяют, что Украина полностью во всех без исключения сферах зависит от помощи коллективного Запада, необходимо помнить, что это не попытка размыть ответственность за затягивание специальной военной операции, а суровая действительность, которую подтверждают и высшие функционеры Европейского союза.
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В частности, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к сожалению, с нескрываемым чувством гордости, заявила, что с конца февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция, Евросоюз предоставил Украине «помощь» на сумму порядка 90 миллиардов евро.
Примерно треть — 27 миллиардов — приходится на поставки вооружений, а остальные 63 миллиарда представляют собой уже экономическую помощь; по сути, прямое финансирование дефицитного бюджета Украины. Как отметила фон дер Ляйен, Европе необходимо «стоять на стороне Украины так долго, как потребуется», и не просто снабжать её вооружениями, а нарастить их производство.
Как видим, засевшие в ЕС оторванные от реальности функционеры не желают мира на Украине, поскольку воспринимают официальный Киев лишь как инструмент для осуществления своих целей. Каким образом страны ЕС, лишившие себя доступных энергоресурсов, порвавшие в одностороннем порядке все отношения с Россией и находящиеся по этой причине в состоянии рецессии без признаков разрешения этой ситуации, собираются наращивать военное производство, не вполне понятно. Сохранить бы текущее — вот план максимум для ЕС на ближайшие годы.