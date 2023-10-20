Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Еврокомиссии призвала нарастить производство оружия для Украины
И этим людоедством там ещё гордятся.

реклама

Когда ещё сохранившие логику и здравый смысл СМИ и политики повторяют, что Украина полностью во всех без исключения сферах зависит от помощи коллективного Запада, необходимо помнить, что это не попытка размыть ответственность за затягивание специальной военной операции, а суровая действительность, которую подтверждают и высшие функционеры Европейского союза.

реклама

В частности, сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, к сожалению, с нескрываемым чувством гордости, заявила, что с конца февраля 2022 года, когда началась российская специальная военная операция, Евросоюз предоставил Украине «помощь» на сумму порядка 90 миллиардов евро.

Примерно треть — 27 миллиардов — приходится на поставки вооружений, а остальные 63 миллиарда представляют собой уже экономическую помощь; по сути, прямое финансирование дефицитного бюджета Украины. Как отметила фон дер Ляйен, Европе необходимо «стоять на стороне Украины так долго, как потребуется», и не просто снабжать её вооружениями, а нарастить их производство.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Как видим, засевшие в ЕС оторванные от реальности функционеры не желают мира на Украине, поскольку воспринимают официальный Киев лишь как инструмент для осуществления своих целей. Каким образом страны ЕС, лишившие себя доступных энергоресурсов, порвавшие в одностороннем порядке все отношения с Россией и находящиеся по этой причине в состоянии рецессии без признаков разрешения этой ситуации, собираются наращивать военное производство, не вполне понятно. Сохранить бы текущее — вот план максимум для ЕС на ближайшие годы.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Байден пообещал Зеленскому продолжить оказывать Украине поддержку
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
49
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
15
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
19
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
13
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
31
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
9
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
4

Сейчас обсуждают

eai
01:54
Дтп и аварии машин будут, прикольно.
Релизный трейлер градостроительного симулятора Cities: Skylines II
Показывал 3_14sUn
01:48
Этот "один процент" не в вакууме живет, а среди этих 3 миллионов, которые им родственники, знакомые и друзья. Поэтому происходит коллективная ответственность. Что справедливо.
Reuters: Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа
Показывал 3_14sUn
01:43
Но продавать придется за 40 с доставкой, и только тем, кто не побоится санкций.
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
Джон Коннор
01:36
Как бы Иран не нанес ядерные удары по израелю, в ответ на жестокость евреев. Иран обещал вступить в войну, если начнется наземное вторжение. А оно будет, т.к. евреи готовятся во всю. И тогда евреям ко...
Reuters: Израиль готовится к разрушению инфраструктуры Газы во время военной операции
Zavodchello Pistolle
01:29
Дизайн шикарный
Все модели Galaxy S24 получат экраны LTPO яркостью 2500 нит - у S23 такие экраны были только в Ultra
Джон Коннор
01:28
Евреям никогда не простят, что из-за 1% хамаса истребляют 3 миллиона мирных людей и бомбят всё подряд
Reuters: Израиль готовит невиданную по жестокости операцию в секторе Газа
dagnoparte
01:17
uBlock + Sponsorblock и нет никакой рекламы нигде на ютуб! Без всяких ритуальных танцев со скриптами
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
dagnoparte
00:59
Вот и ответ зачем они повредили собственный газопровод. Злыдни готовятся к морской блокаде калининграда, поэтому нагоняют туда корабли нато!
НАТО увеличивает количество патрулей на Балтике, боясь повторения инцидента с Balticconnector
Fetaminaza
00:52
А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с ю...
Сальваторе Киир: Южный Судан не видит альтернатив сотрудничеству с РФ
Михаил Симонов
00:51
128 гб зачем? Несколько виртуалок гонять? Для масс 32 гб, ну чисто поиграть + 1 не тяжёлую виртуальку. 64 гб уже для ходуп туруп короч для работы. 128 гб это для сервера и значит проблемы с памятью
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем