Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ХАМАС заявили о готовности к продолжительным боевым действиям
А мирных палестинцев в Газе спросили?

реклама

Как мы уже неоднократно отмечали, мир между Израилем и Палестиной — в данном случае речь идёт о радикальном движении ХАМАС — себе трудно представить, поскольку обе стороны считают себя правыми, и обеим сторонам некуда уходить с оспариваемой территории. Закончиться такой конфликт может только силовым способом и навязыванием одной стороной своей воли. И хотя исход текущего конфликта предельно очевиден, если только на стороне ХАМАС не решат выступить другие арабские и мусульманские государства — прямо или опосредованно — представитель данной радикальной организации заявил о готовности к продолжительным боевым действиям.

реклама

Как заявил представитель ХАМАС Абу Обейда, организация готова «к продолжительному бою с этим оккупантом». Что в представлении ХАМАС есть «продолжительный бой» — месяц, два, полгода, год или больше — не вполне понятно.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одно совершенно точно: оружия для партизанской войны в условиях плотной застройки и наличия целой сложной сети подземных тоннелей у ХАМАС предостаточно, да и «сочувствующих» их делу в мире хватает.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
48
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
15
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
45
AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
20
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
10
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
18
США готовятся к конфликту с Россией и Китаем с возможным применением ядерного оружия
13
Тайные и явные причины увольнения более 1000 сотрудников компании Qualcomm
3
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
9
Израильские "Леопарды" готовы к вторжению в Газу — EAT
4

Сейчас обсуждают

REY_B_
22:08
Похоже Россия отказалась от гарантий прав укропитеков, рептилоидов, и прочих "самоосознающих".... К чему бы это? - Или это просто бесмысленное дёргание от бессилия? Загадывать не буду - всё равно скор...
Путин подписал закон о денонсации Россией конвенции СЕ о защите нацменьшинств
REY_B_
22:04
Странно, что прошляпили. - Технически это несложная цель.
РИА Новости: командир расчета ЗРК рассказал о противостоянии ракетам ATACMS
Alex Smith
22:04
забавно конечно, сначала был HDD 5400 оборотов, 7200 оборотов и даже 10000, потом первый ssd на 120гб под систему, 1tb sata ssd, но HDD все ещё был т. к. много фоток, потом стало ещё сложнее - тот сам...
Почему при сборке ПК не стоит отказываться от покупки HDD, а когда без SSD не обойтись
REY_B_
22:00
Энергия, есть энергия. При аварии она всё равно высвободиться. Просто при горении бензина он испаряясь, выгорает в воздухе. А не всё в одном месте.... Но электромобили всё равно опасней. - И гореть бу...
Отчет о пожаробезопасности электроавтомобилей поставил британское правительство в тупик
Manager
21:56
Верю. Поздравляю с покупкой! Хорошо, что успел 4090 взять - скоро они пропадут. В Китае уже цены в два раза выросли на них.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Nickolas777
21:50
https://disk.yandex.com/i/hhELGWs1qhKmeA
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Manager
21:39
Фото коробок в студию рядом с компом на фоне монитора с текстом этого сообщения.
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
glavhyilo
21:30
завершай,я всё равно не смотрю телесериалы.Какой-то нигер смотрю там сидит
Один из актеров сериала «Дом Дракона» намекнул на завершение работы над вторым сезоном
Nickolas777
21:26
Кто там требовал видео с компом? Вот оно! А свой голос я в обиду не дам! Там в конце раздается "вот вся..." и обрыв, это я слишком рано стоп нажал. Должно быть слово "начинка". https://disk.yandex.com...
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Опричник
21:16
А как у него с боевой частью? Или это просто болванка? На топливо-то место нужно...
Артиллерийский снаряд с реактивным двигателем установил рекорд дальности полета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем