А мирных палестинцев в Газе спросили?

Как мы уже неоднократно отмечали, мир между Израилем и Палестиной — в данном случае речь идёт о радикальном движении ХАМАС — себе трудно представить, поскольку обе стороны считают себя правыми, и обеим сторонам некуда уходить с оспариваемой территории. Закончиться такой конфликт может только силовым способом и навязыванием одной стороной своей воли. И хотя исход текущего конфликта предельно очевиден, если только на стороне ХАМАС не решат выступить другие арабские и мусульманские государства — прямо или опосредованно — представитель данной радикальной организации заявил о готовности к продолжительным боевым действиям.

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Как заявил представитель ХАМАС Абу Обейда, организация готова «к продолжительному бою с этим оккупантом». Что в представлении ХАМАС есть «продолжительный бой» — месяц, два, полгода, год или больше — не вполне понятно.

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Одно совершенно точно: оружия для партизанской войны в условиях плотной застройки и наличия целой сложной сети подземных тоннелей у ХАМАС предостаточно, да и «сочувствующих» их делу в мире хватает.