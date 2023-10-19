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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» приговорил ещё одну гаубицу M777 производства США
За сегодня это уже третий зафиксированный случай.

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По разным подсчётам, всего на Украину Соединёнными Штатами было завезено от полутора до двух—двух с половиной сотен гаубиц M777 калибра 155 мм. Кадры с уничтожением этих гаубиц появляются регулярно, и только за сегодняшний день их в тематических социальных сетях всплыло уже три.

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Свидетельства поражения данных артиллерийских установок появляются благодаря работающей связке дрона-разведчика и непосредственно барражирующего боеприпаса, коим в данном случае выступает «Ланцет».

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Необходимо понимать, что каждая уничтоженная гаубица в случае Украины — безвозвратная. Страна полностью зависит от поставок вооружений с Запада, в основном из США, а у Вашингтона, который только совсем недавно осознал, что даже всей совокупной натовской производственной мощностью не способен покрыть потребности Украины и обогнать Россию, сейчас наметился новый дотационный «регион».

#россия #украина #боевые действия #"ланцет" #m777
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