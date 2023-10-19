Приступят тогда, «когда будут готовы».

Хотя последние несколько дней появилось ощущение, что Армия обороны Израиля всё-таки пойдёт на попятную в вопросе проведения наземной операции в секторе Газа, но бескомпромиссная риторика, заложниками которой сделало себя руководство Израиля, не оставила стране выхода. Сегодня перед Израилем стоит либо отзыв операции и позор, либо начало операции, в которой неизбежно будут потери и дальнейшее осуждение действий официального Иерусалима со стороны арабского и мусульманского мира, ну и глобального Юга в целом. И вот, согласно заявлению министра экономики и промышленности Израиля Нира Барката, Армии обороны Израиля был дан «зелёный свет» на вход в сектор Газа.

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По словам Барката, израильская армия приступит к операции, когда командование сочтёт войска к этому готовыми. Делиться подробностями министр, тем более непрофильный, не стал.

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Многие военные эксперты полагают, что наземная операция в Газе станет для израильской армии ловушкой за десятки лет в секторе были прокопаны глубокие соединяющие все основные узлы обороны тоннели, простыми бомбардировками их не пробить, а ковровые бомбардировки лишь укрывают тоннели толстым слоем бетона. Иными словами, операция больше похожа на осаду сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года, когда боевиков запрещённой в России организации «Азов» оттуда просто выкуривали. Разве что масштабы совершенно несоразмерные.