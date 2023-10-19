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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Германия пока не планирует передавать Киеву дальнобойные ракеты Taurus
Видимо, ракеты уже на Украине и ждут отмашки. Ну, как ATACMS на днях.

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Своими несуверенными действиями возглавляемая бесхребетными «элитами» Германия уже очень надолго испортила отношения с Россией. Именно ФРГ является вторым после США по объёму переданной Украине военной «помощи» государством, чем, по труднообъяснимым причинам, очень сильно гордится. Германия поставляет Украине и танки, и системы ПВО, и противотанковые средства, и «нелетальную помощь». В любой момент дело может дойти и до дальнобойных ракет Taurus.

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В любой, но, по всей видимости, не в обозримой перспективе. О том, что «пока» Германия не планирует передавать Украине Taurus, заявил посол ФРГ в Киеве Мартин Егер. По словам Егера, руководство Германии «очень чётко дало понять», что поставок Taurus, по крайней мере, пока, не будет.

Вместо этого, как отметил посол, Германия будет продолжать обеспечивать Украину тем, что ей сегодня нужно больше всего — системами противовоздушной обороны.

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Что до ПВО, то украинские энергетики сейчас словно огня боятся возобновления российских ударов по энергосистеме страны. Собираются ли ВС РФ действительно этим заниматься, вопрос открытый. С одной стороны, в случае начала наступательной операции это придётся делать, с другой стороны, если бы на то была необходимость, то вся энергетика была бы обрушена ещё прошлой осенью.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #taurus
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