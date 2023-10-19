Интересно, почему именно на «Москвичи», являющиеся перелицовкой китайских JAC?

Пытаясь на протяжении тридцати лет вклиниться в коллективно-западную политическую систему, российское руководство расплодило среди своих «элит» и политиков тех, кого хлебом не корми, дай заниматься популизмом. В частности, сегодня глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев призвал российских чиновников «показать пример» и пересесть на его «однофамильцев» — автомобили «Москвич».

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По словам главы думского комитета по транспорту, он и сам уже взял «на испытание» автомобиль возрождённой марки «Москвич», дабы проверить, как машина себя ведёт в российских условиях. В представлении Москвичева, на машинах данной марки должны именно чиновники и правительство столицы.

С одной стороны, безусловно, перед нами популизм. С другой стороны, если речь идёт именно о служебном, казённом автомобиле, то здесь глава комитета абсолютно прав: за бюджетные средства обязательно должны закупаться только машины российского производства.

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Почему же выбор должен падать именно на «Москвичи», учитывая, что технически это просто китайские машины марки JAC с переклеенным логотипом, непонятно. Логично сначала будет наладить полностью российское производство — от двигателей и до самого последнего винтика — и тогда уже начинать призывать показывать пример. А то какое-то лицемерие получается, честное слово, а его в жизни и так уже хватает с избытком.