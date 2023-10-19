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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская авиация прогнала три британских самолёта от границ РФ в акватории Чёрного моря
Вы (британцы) там что вообще делаете? И что будет, если таки нарвётесь?

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Безрассудные действия американских и британских функционеров, пытающихся спровоцировать ВС РФ в Чёрном море, трудно объяснить с точки зрения логики: её в Лондоне и Вашингтоне, судя по действиям, давно уже нет. Вот и сегодня сразу три самолёта военно-воздушных сил Британии решили приблизиться к государственной границе России в акватории Чёрного моря.

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На перехват воздушных целей были высланы два истребителя Су-27. По мере приближения цели были идентифицированы как два многоцелевых истребителя Typhoon и один самолёт радиотехнической разведки и РЭБ RC-135. Заметив приближение российских перехватчиков, потенциальные нарушители развернулись от границ России. Тем самым нарушения границы не допущено.

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Минобороны в очередной раз, видимо, чтобы выглядеть соблюдающим международные нормы и правила перед партнёрами из стран глобального Юга, заявило, что перехват британских самолётов выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

#россия #политика #великобритания #британия #англия
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