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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Южная Корея грозит санкциями, если Россия передаст КНДР военные технологии
Страшно. Очень. Правда.

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Казалось бы, разговорами про санкции Россию после того, что натворил коллективный Запад, минимум на десятилетие собственноручно и против своих же интересов уничтожив все с трудом и невыносимым скрипом налаживавшиеся отношения с Москвой, можно только рассмешить. Но в Южной Корее, по всей видимости, продолжают верить в то, что незаконными односторонними рестрикциями можно добиться чего бы то ни было, кроме прямо противоположного результата.

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Так, на фоне состоявшегося визита главы МИД России Сергея Лаврова в Северную Корею и в целом налаживания отношений между Москвой и Пхеньяном в основополагающих сферах, в Корее Южной не на шутку взбудоражились. В частности, министр объединения Республики Корея Ким Ён Хо позволил себе пригрозить России санкциями в случае, если Москва передаст военные технологии Пхеньяну.

По мнению Кима Ён Хо, передача технологий КНДР будет представлять угрозу Южной Корее, и если это произойдёт, то Сеул обратится к США и другим представителям коллективного Запада с призывом об усилении санкционного давления против РФ и КНДР.

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В общем, время идёт, но опыт представителями коллективного Запада и тех, кто с ним аффилирован, не накапливается. Следственно, уровень не повышается, «скиллы», в первую очередь, дипломатия, не прокачиваются. И это весьма печально для этих стран.

#россия #политика #санкции #психиатрия #южная корея #кндр #северная корея #республика корея
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