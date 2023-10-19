Сколько всего данных танков осталось у ВСУ, можно только гадать, поскольку правду никто никогда не скажет.

Несмотря на то, что Leopard 2 регулярно горят от самых разных средств поражения, применяемых ВС РФ, а также наверняка в неизвестных количествах уничтожаются в тылу во время ракетных и беспилотных ударов, рабочих и готовых к бою экземпляров данных немецких «кошек» у ВСУ ещё хватает для того, чтобы как минимум перебрасывать их на наиболее тяжёлые и опасные с украинской точки зрения направления. Сейчас таким наиболее опасным направлением является Авдеевка, которую ВС РФ, судя по действиям, намереваются окружить и сделать там полноценный огневой мешок или даже котёл, в котором будут демилитаризовываться подразделения, регулярно выполняющие приказы на нанесение ударов по мирным кварталам Донецка.

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И вот, тот факт, что Авдеевское направление для Киева имеет теперь первостепенное значение, подтверждается переброской туда танков Leopard 2A6. По крайней мере один экземпляр «Леопарда» был зафиксирован средствами объективного контроля обстановки в районе Авдеевки.

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Следует отметить, что на сегодняшний день Leopard’ы себя в рамках украинской кампании практически никак не показали. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: в сражениях между сторонами с примерно равными техническими возможностями, а на стороне Украины эти возможности обеспечивают страны НАТО своей техникой, инструктажем и спутниковой разведкой, исход решается количеством и плотностью огня. И вот в этом плане преимущество отнюдь не на стороне ВСУ.