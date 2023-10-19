Повяжут, впаяют огромные сроки, на этом, скорее всего, всё и закончится.

Здание Конгресса США, оно же Капитолий, последнее время стало желанной целью у тех, кто отчаялись докричаться до американских властей. Наивно предполагая, что подобная выходка обратит на себя внимание власти, группа протестующих, насчитывающая, по меньшей мере, двести человек, ворвалась буквально только что в здание Конгресса. Требование протестующих — прекращение огня в секторе Газа.

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Удастся ли протестующим добиться своей цели или же их зафиксируют, обвинят в срыве работы органа государственной власти, после чего их судьбы станут незавидными, покажет время.

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Обострение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта началось 7 октября из-за устроенного радикальным движением ХАМАС террора в отношении как военнослужащих Израиля, так и мирных граждан, в том числе иностранных. После этого израильские власти пообещали всем (в первую очередь себе) раз и навсегда покончить с ХАМАС, и принялись наносить массированные бомбовые удары по сектору Газа, чем вызвали крайнюю степень неодобрения во всём реально просвещённом и цивилизованном мире.