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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Нетаньяху заявил, что Байден пообещал Израилю «беспрецедентный» масштаб помощи
Как же всё у этих ребят одинаково-то, даже скучно.

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Как стало очевидно после обострившейся 7 октября обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, Израиль самостоятельно мало что может противопоставить окружающим его отнюдь недружелюбным государствам, которые только и ждут ослабления официального Иерусалима. По этой причине Соединённые Штаты как настоящая «крыша» оказывают Израилю всю возможную политическую и военную поддержку. Объём помощи уже исчисляется миллиардами долларов, и это, судя по сегодняшнему заявлению премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, только начало.

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Как гласит заявление израильского премьера, во время своего визита в Израиль президент США Джо Байден пообещал стране «беспрецедентный» масштаб помощи, призванный укрепить возможности Израиля.

Таким образом, на балансе у США теперь повисло ещё одно государство. Впрочем, президента Байдена и окружающих его неоконсерваторов это, по всей видимости, совершенно не тревожит. Главное — продолжать верить в сказку о том, что США остаются «величайшей страной в истории», способной поддерживать сразу несколько вооружённых конфликтов высокой интенсивности.

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Здесь главное не рассказать американским неоконсерваторам о том, что на дворе давным-давно не 1960-е и даже не 1970-е, в руках США уже давно не сконцентрирована половина всего промышленного и экономического потенциала планеты, а большая часть ВВП представляет собой не реальный сектор экономики, а раздутую сферу услуг и банковский сектор. А то расстроятся.

#сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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