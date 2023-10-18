Назад в Холодную войну. Раз этот путь выбрали США.

В чём смысл любого договора? В том, чтобы его исполняли все его стороны. Когда одна или несколько сторон договора исполнять его условия отказываются, то смысл договора теряется. К сожалению, США не хотят жить в мире и согласии со всеми, поэтому и остальным приходится действовать соответствующим образом. Вот уже 23 года официальный Вашингтон не ратифицирует (не вводит во внутреннее правовое поле) Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и вот, на фоне тотальной бесперспективности подвижек в этом вопросе при действующих оторванных от реальности американских «элитах» смысл в продолжении исполнения условий данного Договора перестали видеть и в России.

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Несколько недель назад в Госдуме начался процесс отзыва ратификации ДВЗЯИ, и вот, сегодня соответствующий закон был принят.

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Важно понимать, что данное решение является больше политическим, призванным обратить внимание на проблемы, которые стоят перед современным миром. Никто впадать в безрассудство и начинать проводить ядерные испытания не собирается. По крайней мере, пока в этом необходимости нет. Но в любой момент может появиться: от действующих американских «элит» не знаешь, чего ожидать.