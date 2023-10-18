Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден пообещал, что США «всегда» будут на стороне Израиля
Где-то мы это уже слышали. Равно как и то, что быть врагом Америки опасно, а быть другом Америки — фатально.

реклама

Есть такая мрачная, но очень точная поговорка: «что стар, что млад». Её можно в полной мере применить к нынешней американской геронтократии: действия американских политиков, находящихся либо в зрелом, либо уже в преклонном возрасте, больше соответствуют не действиям политиков на мировой арене, а действиям проблемных подростков в средней школе. Какие-то необъяснимые выгибания пальцев веером, громкие заявления, за которыми ничего не стоит, использование оскорблений, бросание штампами и клише, вера в сказки, а также в целом поведение, больше свойственное подростковой «банде».

реклама

Вот и сегодня то же самое. Прибыв в Израиль с официальным визитом, призванным продемонстрировать полную солидарность Соединённых Штатов с Землёй Обетованной, президент США Джо Байден по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон полностью на стороне официального Иерусалима «в деле защиты свободы, поддержки мира и достижения справедливости».

Дополнительно Байден заявил, что США всегда были, есть и будут с Израилем.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На данном этапе «вечная» поддержка идёт по уже отработанным на Украине лекалам: оказание военной «помощи» и предоставление полной политической поддержки.

#сша #политика #израиль
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Российские самолёты с гиперзвуковыми «Кинжалами» приступают к постоянному патрулированию над Чёрным морем
Путин прокомментировал поставку Украине американских ракет ATACMS
Си Цзиньпин заявил о поддержке Китаем России на её пути защиты государственного суверенитета и безопасности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Октябрь)
30
Почему Linux это не лучший выбор для работы в Blender
47
Краткое тестирование в игре Lords of the Fallen (2023)
10
О сборке в корпусе Lian Li Lancool 205, температуре и комплектующих
5
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
43
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
38
Analogue 3D - это Nintendo 64 для современности
2
Атака ХАМАС обнажила очень серьезные проблемы в системах космической разведки Запада
+
Что будет с Xbox после покупки Activision Blizzard
8
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
10

Сейчас обсуждают

glavhyilo
17:13
за жизнь поговорить
Путин пригласил сонного Джо на блины с чаем и предложил президенту США забрать у Украины ATACMS
FelsheR-BAN100913
17:10
Шишенбек русский алкашъ! Это у вас там принято ненавидеть, нам насрать.
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Sergei Eremeev
17:07
Естественно каждое поколение будет на 15% быстрее и так по кругу ..там текстур добавят через пол года в игры и снова по кругу 😂😂😂
Смартфоны Xiaomi переходят на операционную систему HyperOS
l33t_h4x00r
17:07
Будут имитировать прохождение теста
Системы искусственного интеллекта как никогда близки к прохождению теста Тьюринга на разумность
glavhyilo
17:05
Путин счёл забавными заявления Байдена о том, что Россия «проиграла» конфликт на Украине
Пузо
17:02
Да хоть хамас с хезболлой.
Стала известна ещё одна причина приостановки разработки гиперзвуковой ракеты "Змеевик"
Scud Dusty
17:00
Через hex-редактор нереально. Чумба юзает редактор ресурсов Resource Hacker. Очень толковая тулза.
Как разработчики AIDA64 испортили оформление утилиты
FelsheR-BAN100913
17:00
Мне имеющегося 8ми ядерника от интел ещё лет на 5 хватит. Через год-два только видяху поменяю.)
Почему я не буду покупать Intel Core i9-14900K (спойлер - он меня разочаровал)
Китя.
16:58
Сильно то не защищай Израиль в ВОВ Евреев жгли и травили в газовых камерах нацисты. а сейчас гребаные Еврей с 1946 года отжимают земли у Палестины и отжали почти все остался кусочек сектора газа и 300...
В результате взрыва в больнице в секторе Газа погибли сотни человек
Дмитрий Кузнецов
16:51
Надо было сразу портрет нашего Вождя изобразить и лучше на новых 10-ти тысячных бумажках. Чего тянуть? Надоели все эти церкви. Царя давай! Царя! Царя! Шайбу! Шайбу!
Банк России приостановил выпуск обновлённых 1000-рублёвых купюр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем