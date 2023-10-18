Где-то мы это уже слышали. Равно как и то, что быть врагом Америки опасно, а быть другом Америки — фатально.

Есть такая мрачная, но очень точная поговорка: «что стар, что млад». Её можно в полной мере применить к нынешней американской геронтократии: действия американских политиков, находящихся либо в зрелом, либо уже в преклонном возрасте, больше соответствуют не действиям политиков на мировой арене, а действиям проблемных подростков в средней школе. Какие-то необъяснимые выгибания пальцев веером, громкие заявления, за которыми ничего не стоит, использование оскорблений, бросание штампами и клише, вера в сказки, а также в целом поведение, больше свойственное подростковой «банде».

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Вот и сегодня то же самое. Прибыв в Израиль с официальным визитом, призванным продемонстрировать полную солидарность Соединённых Штатов с Землёй Обетованной, президент США Джо Байден по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон полностью на стороне официального Иерусалима «в деле защиты свободы, поддержки мира и достижения справедливости».

Дополнительно Байден заявил, что США всегда были, есть и будут с Израилем.

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На данном этапе «вечная» поддержка идёт по уже отработанным на Украине лекалам: оказание военной «помощи» и предоставление полной политической поддержки.