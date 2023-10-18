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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин прокомментировал поставку Украине американских ракет ATACMS
Тройная ошибка со стороны США, которая никак не изменит хода СВО в стратегическом плане.

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Вчера утром по аэродрому в Бердянске ударили переданные Украине американские ракеты ATACMS модификации с заниженной до 165 км дальностью действия. Это сначала подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, но поскольку его слова с каждым днём имеют всё меньше веса и воспринимаются всерьёз всё меньшим количеством людей, то факт передачи ATACMS пришлось дополнительно подтвердить и самим поставщикам — Соединённым Штатам.

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Сегодня журналисты поинтересовались у президента России Владимира Путина, что означают для России поставки ATACMS, как они повлияют (если вообще повлияют) на ход специальной военной операции, и как Москва будет на это реагировать.

Отвечая на этот вопрос, глава российского государства заявил, что поставки ATACMS наносят вред, создавая дополнительные угрозы, но выразил уверенность в том, что ВС РФ смогут отражать атаки данных систем вооружений, и в том, что кардинально данные ракеты не в состоянии изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Более того, Путин заявил, что поставками данных ракет США совершили сразу три крупных ошибки. Во-первых, США из раза в раз лишают себя возможности сохранить лицо и оправдаться в неизбежном поражении Киева словами «А вот если бы мы поставили то-то и то-то, всё было бы иначе». Во-вторых, поставка и применение данных ракет, считает Путин, «просто продлевает агонию» Украины. В-третьих, США «всё больше и больше лично втягиваются в этот конфликт».

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«Они [США] втягиваются [в конфликт], это очевидная вещь, и пускай никто не говорит, что они к этому не имеют отношения. Мы считаем, что имеют», — заявил глава государства, не отметив, впрочем, какие действия собирается принимать Москва в отношении тех, кто имеют отношение к эскалации конфликта на Украине.

#россия #украина #сша #боевые действия #atacms
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