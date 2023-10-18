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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Си Цзиньпин заявил о поддержке Китаем России на её пути защиты государственного суверенитета и безопасности
Собственно, этим всё сказано.

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Несмотря на свою древнейшую и богатейшую историю, Китай лучше многих знает, что такое национальное унижение и вековой позор с колонизацией части своих территорий, поэтому понятие суверенитета и его восстановления, чего Пекину до сих пор не удалось полностью добиться, учитывая пока нерешённую проблему Тайваня, для Китая свято. Поэтому в рамках переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что Китай полностью поддерживает российский народ в деле его национального возрождения, защиты суверенитета и своей безопасности.

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Вместе с тем, добавил Си Цзиньпин, Китай готов и будет продолжать укреплять с Россией взаимодействие в рамках многосторонних международных структур и объединений, таких, как G20, ООН, ШОС и других, а также совместно работать над тем, чтобы защищать как общие интересы Пекина и Москвы, так и в целом интересы региона и развивающихся государств.

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Сейчас в Китае проходит форум «Один пояс, один путь», посвящённый одноимённой инициативе Пекина по созданию своеобразного нового «Шёлкового пути» из Азии в Европу и Африку. Россия, в силу своего географического положения, будет занимать ключевую роль в этой инициативе, если её, конечно, в перспективе удастся реализовать в полной мере. Пока что США делают всё возможное, чтобы сорвать планы и Пекину, и Москве, приводя к власти в ЕС полностью невменяемых политиков, вот уже 10 лет срывающих данную весьма красивую «на бумаге» инициативу.

#россия #китай #политика
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