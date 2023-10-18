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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские самолёты с гиперзвуковыми «Кинжалами» приступают к постоянному патрулированию над Чёрным морем
Почему этого не сделали ещё в феврале 2022-го? Ну, потому что, очевидно, были причины.

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Привыкшие к кадрам ковровых бомбардировок представители стран коллективного Запада, глядя на то, что на Украине есть и свет, и связь, и теплоснабжение, из раза в раз повторяют сказку о том, что Россия проигрывает или уже проиграла в этом конфликте. Дошло до такой степени, что в эту нелепость там уже сами поверили, в результате чего начинают активно наглеть, загоняя всё больше разведывательных БПЛА в акваторию Чёрного моря и даже стягивая в восточную часть Средиземного моря целые авианосные ударные группы, якобы призванные сдержать тех ушлых членов арабского и мусульманского мира, которые могут захотеть воспользоваться ситуацией между Израилем и ХАМАС.

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Реальность, конечно же, такова, что авианосные ударные группы находится достаточно близко к российской военной базе в Сирии, а палубная авиация, в теории, используя воздушное пространство Турции, может грозить РФ. На фоне всего происходящего сегодня президент России Владимир Путин поручил ВКС России начать постоянное патрулирование воздушного пространства в нейтральной зоне над Чёрным морем.

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Патрулировать воздушное пространство будут в том числе самолёты МиГ-31К, вооружённые гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал», которые уже несколько раз успешно применялись в рамках специальной военной операции, в частности, выбив в мае этого года почти всю батарею ЗРК Patriot в Киеве.

#россия #политика #гиперзвуковое оружие #"кинжал" #миг-31 #миг-31к
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