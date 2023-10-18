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Несколько часов назад в секторе Газа произошла трагедия: битком набитая больница, в которую свозят всех пострадавших от авиаударов Армии обороны Израиля, подверглась мощнейшему удару. Количество жертв этого военного преступления уже насчитывает несколько сотен и продолжает увеличиваться. Стороны конфликта обвиняют друг друга, и кто прав, а кто виноват, мы, скорее всего, не узнаем.
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Впрочем, тех, кто несут первичную и одновременно финальную ответственность за происходящее, назвать несложно, и в России их осмелился назвать зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В своём официальном Telegram Медведев заявил, что в произошедшей несколько часов назад трагедии в секторе Газа виноваты:
«Те, кто цинично зарабатывают на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздаёт колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединённые Штаты Америки».
Здесь, как говорится, ни добавить, ни убавить, поскольку именно политика США как угасающего гегемона, стремящегося сохранить своё положение в мире, приводит к конфликтам, экономическим трудностям и бесчётному количеству разрушенных людских судеб.