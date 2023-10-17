Бездоказательно обвинять — это теперь в тренде?

Сегодня в секторе Газа произошла трагедия: в результате удара ракеты была стёрта с лица земли местная больница, в которой в условиях непрекращающихся бомбардировок сектора находилось огромное количество больных и раненых. Сколько людей погибло в результате ракетного удара, неизвестно, но, судя по масштабу возмущения, речь идёт как минимум о нескольких десятках, а то и сотнях человек.

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Мы сейчас не будем делать вид, будто знаем, чья ракета угодила в больницу, поскольку сейчас разобраться в этом невозможно, да и пропаганду с обеих сторон конфликта нельзя списывать со счетов. Сейчас настроенная против Израиля часть мира обвиняет именно официальный Иерусалим, ну а те, кто поддерживают Израиль, обвиняют сбившуюся с курса ракету радикальной группировки ХАМАС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган либо знает больше, чем все остальные, либо также решил присоединиться к тем, кто не видят необходимости дожидаться результатов следствия. Как написал Эрдоган в своих официальных социальных сетях, нападение на больницу с мирными гражданскими лицами — «последний пример нападений Израиля, лишённых самых основных человеческих ценностей».

На фоне произошедшего президент Турции призвал «всё человечество» принять меры, дабы «остановить эту беспрецедентную жестокость в секторе Газа».

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Президент Палестины Махмуд Аббас уже объявил в стране трёхдневный траур по погибшим в результате ракетной атаки по больнице в секторе Газа.