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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц гордится тем, что смог найти для Германии «замену» российскому газу
Немецкая убежавшая в США промышленность гордится действиями канцлера!

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Согласно немецкой же статистике, экономика Германии находится в «технической» рецессии. Что это значит? То, что локомотив Евросоюза, присоединившийся к саморазрушительной для ЕС санкционной политике, перестаёт тянуть состав вагонов. И это, опять же, по немецкой статистике, означающей, что реальное положение дел куда плачевнее. Стоимость энергоресурсов, на которые в экстренном режиме перешла Германия, отказавшись от российского газа с целью «наказания» России за проведение ею специальной военной операции, значительно выше, и это неизбежно повлекло за собой повышение цен на электроэнергию, основным потребителем которой в любой индустриальной стране является промышленность.

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Как итог, многие немецкие производители ринулись в США, которые для того и продавливали участие Германии в антироссийской санкционной истерике. Казалось бы, трагедия, но канцлер ФРГ Олаф Шольц почему-то считает всё происходящее поводом для гордости. Как заявил сегодня глава немецкого правительства, Германии удалось за «очень короткое время» заменить все российские поставки газа в страну импортом от других поставщиков.

Проще говоря, Германия не избавилась от зависимости от газа, а просто сменила одного поставщика на другого, предоставляющего свой товар за куда более высокую стоимость.

Необходимо понимать, что в значительной степени немецкая промышленность сохраняла конкурентоспособность именно за счёт дешёвых российских энергоносителей. Теперь эта эпоха безвозвратно ушла в прошлое: даже если сегодня Шольц решит помириться с российским руководством, поезд всё равно ушёл по причине подрыва «Северных потоков», без которых обеспечить ФРГ необходимым количеством доступного газа попросту невозможно физически.

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Германия планирует к 2045 году полностью отказаться от ископаемых источников топлива. И, знаете, если деиндустриализация страны будет идти с той же скоростью, что сейчас, то немецкое правительство может выполнить план с опережением лет эдак на 15.

#санкции #экономика #германия #психиатрия #промышленность #энергетика
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