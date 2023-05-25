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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкое правительство признало факт рецессии в экономике Германии
А что случилось-то?
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Начавшиеся в феврале—марте прошлого года и продолжающиеся по сей день события в европейской экономике, вызванные последствиями крайне неразумного и необдуманного наложения на Россию беспрецедентного количества санкций, являются отличным свидетельством того, как даже самые демократичные и свободные (на бумаге, естественно) государства откровенно привирают, когда речь заходит о каких-то крайне чувствительных статистических показателях.

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Одним из наиболее чувствительных статистических показателей, естественно, является экономический рост, и он в главной экономике Европы — Германии — уже отрицательный. Сегодня скрывать этот факт уже не смогло даже федеральное правительство ФРГ, заявившее, что сокращение ВВП Германии продолжается второй квартал подряд. В первом квартале текущего года сокращение ВВП составило 0,3 %, а кварталом ранее — 0,5 %.

Вместе с тем отмечаются и высокие темпы «роста дороговизны» (по-русски — инфляции), которые, по официальным данным, в Германии приближаются к двухзначным показателям, а по неофициальным — уже давно двухзначные. Отмечается снижение потребительских расходов на многие группы товаров, включая товары первой необходимости, такие, как продовольствие и одежда.

И хотя валовый внутренний продукт (ВВП) — это очень горячо любимый различными экономистами, в основном доморощенными, статистический показатель, но в реальности он многого не учитывает. Например, ВВП не учитывает такой важнейший для экономики показатель, как её диверсификация, а также считается посредством перевода национальных валют стран в доллары США по текущему курсу, который не отражает реальную покупательную способность денег. Более опытные экономисты предпочитают считать ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Кроме того, не секрет, что немецкая экономика в основном индустриальная, а промышленность любит дешёвые энергоресурсы, которых у Германии больше нет и неизвестно, будут ли в дальнейшем.

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Тем временем в России фиксируется снижение темпов инфляции, а даже такие ангажированные институты, как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк прогнозируют рост российского ВВП по итогам 2023 года на 0,7 %, а по итогам 2024 — на 1,3 %. И это в условиях беспрецедентного санкционного давления вкупе с ведением крайне дорогостоящей специальной военной операции. Интересные из этого всего можно сделать выводы.

#санкции #экономика #германия
2
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Galfordo
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я в ноябре 22 года брал
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kitava
16:04
Рецессия это циклический спад. Кризис же носит структурный характер и закончится падением сверхпотребления западных стран и распадом единой долларовой системы на валютный зоны.
Немецкое правительство признало факт рецессии в экономике Германии
Mur
16:02
А я-то думал, зачем NVidia перестала производить 3060 ti. Теперь всё понятно, чтобы продать вот это вот..
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RTX 4060 Ti уже в продаже в России по цене от 540$
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