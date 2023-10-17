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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц назвал обеспечение безопасности Израиля задачей Германии
Как история-то повернулась.

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Европейские «лидеры» очень любят показуху: их хлебом не корми, дай приехать в зону конфликта и выразить «солидарность» с той стороной, которая, в представлении еврофункционеров, является в этом конфликте правой. Кто прав, кто нет, определяет, естественно, самопровозглашённый «цивилизованный мир», и в конфликте Израиля с радикальным движением ХАМАС он выступает на стороне первого. Поэтому после целой вереницы визитов американских официальных лиц сегодня в Израиль с «визитом солидарности» прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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В своей речи в рамках пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Олаф Шольц заявил, что «парадигмой» внешней политики Германии является обеспечение безопасности Израиля и его граждан: Берлин будет продолжать действовать в соответствии с данной «парадигмой».

По мнению главы немецкого правительства, Израиль не просто имеет право противостоять террору, но и обязан это делать, поскольку защита своих граждан является ключевой обязанностью государства как такового.

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Вспомнил Шольц и про ответственность, которая лежит на совести немцев за события Второй мировой войны. И здесь необходимо понимать, что прививание чувства вины за события Второй мировой войны в Германии сугубо однобокое, спущенное из Вашингтона: то, что в результате учинённого Третьим Рейхом беспредела погибло в 6—7 раз больше советских граждан, чем евреев, и что при любом разговоре с руководителем российского государства представитель Германии должен стоять, опустив голову, сейчас в официальном Берлине не принято не то что говорить, даже вспоминать.

#политика #германия #израиль
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