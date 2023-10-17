Индия решила, что лучше приварить их заранее.

После того как Россия начала специальную военную операцию, стало очевидно, что её опыт как первого за последние 70—80 лет масштабного конфликта с участием общевойсковых правил ведения боя будут изучать в академиях вооружённых сил тех стран, которые хотят хотя бы изображать боеспособность своих армий. Одним из популяризованных в ходе СВО ноу-хау, над которым сначала смеялись, а потом сменили глупые улыбки на одобрительное выражение лица, стали антидроновые навесы-решётки, прозванные в народе «мангалами» или «грилями».

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Смысл данных навесов в том, чтобы защищать наиболее уязвимую часть танка — крышу башни — от сброса фугасных снарядов с беспилотников и от слабоэффективных противотанковых ракетных комплексов. Теперь эти «мангалы» активно устанавливаются на танки Армии обороны Израиля, и вот, сегодня в Сети появилась фотография, на которой танк Т-90С армии Индии также с «приколхоженным» к нему противодроновым навесом.

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Зачем эти кустарные изменения требуются Индии, на данном этапе не вполне понятно. Возможно, индийцы хотят быть в тренде и, учитывая соседство с отнюдь не дружественным к Индии Пакистаном, не оказаться застигнутыми врасплох, как это 7 октября произошло с Армией обороны Израиля, которой сбросом фугасов с дронов пожгли минимум два танка «Меркава» — и это только из числа зафиксированных на фото и видео.