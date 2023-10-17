Похоже, в Армии обороны Израиля понимают, насколько такая операция будет тяжёлой, кровавой (в первую очередь для самого Израиля) и затратной.

Хотя все мировые СМИ трубят о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к наземной операции против сектора Газа, причём делают они это не просто так, а на фоне стягивания огромного количества бронетехники к границам данного палестинского анклава, в реальности окончательное решение о том, проводить эту операцию или нет, в израильском военном руководстве ещё не принято. О том, что данный вопрос ещё решается, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт.

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По словам Хехта, израильская армия готовится «к следующим этапам войны», но в подробности того, что они будут из себя представлять, ЦАХАЛ пока не вдавался. Как отметил представитель Армии обороны Израиля, вместо наземной операции может быть принято «иное» решение.

Не стоит забывать о том, что представитель ЦАХАЛ может попросту усыплять бдительность радикального движения ХАМАС, против которого, собственно, и ведётся израильская военная кампания. Без наземной операции решить данную проблему в том виде, в котором её решение видят израильские власти, не получится.

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Не исключено также, что израильское руководство решило не испытывать судьбу и не проверять на блеф Иран, который недавно, если верить донесениям СМИ, предупредил официальный Иерусалим о том, что будет вынужден вмешаться в конфликт в случае начала наступательной операции против секторе Газа.