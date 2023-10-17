Отправил бы хоть цветы Пашиняну, без помощи которого это было бы невозможно.

С конца 1980-х, когда советская власть начала давать один сбой за другим, и страна перестала сохранять возможность защищать даже свои внутренние интересы, не говоря уже об интересах внешних, тема Нагорного Карабаха и его принадлежности встала одним большим и неразрешимым на первый взгляд вопросом. По справедливости, мы имели армянский анклав внутри Азербайджана, который жить в Азербайджане не хотел, но и который с «материковой» Арменией не соединён.

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В общем, ситуация непростая, и за её разрешение было пролито море крови армян и азербайджанцев. Настоящей удачей для Азербайджана и его властей стало избрание в Армении прозападного до мозга костей премьер-министра Никола Пашиняна, который, как и положено лишённой коллективным Западом суверенитета части постсоветских государств, сдавал и продолжает сдавать один интерес Еревана за другим. Осенью прошлого года Армения под предводительством Пашиняна признала Нагорный Карабах частью Азербайджана, а в мае этого года подтвердила это решение, подписав соответствующие международные документы в присутствии «международного сообщества».

Вопросов о принадлежности Нагорного Карабаха больше нет, и сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что тема данного тлевшего на протяжении тридцати с лишним лет конфликта «закрыта окончательно».

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Хотя из Нагорного Карабаха уехали практически все армяне, которых совсем не привлекает перспектива жить в Азербайджане, Алиев всё же верит в то, что до конца 2026 года на данной территории будут жить порядка 140 тысяч человек, причём, как заявляет Алиев, ключевым фактором в достижении этой цели должно стать как раз возвращение вынужденных переселенцев.