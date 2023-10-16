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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Германии заново запустили угольную ТЭЦ, чтобы справиться с зимними холодами
Как-то слишком «черно» для «зелёной» энергетики, не находите?

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На протяжении десятилетий Германия стремилась к «зелёной» энергетике: когда все потребности перекрываются так называемыми возобновляемыми источниками в виде солнечных панелей и «ветряков». И если обеспечить потребности населения таким способом, в принципе, при большом желании и огромном субсидировании со стороны государства можно, то вот запитать от солнца и ветра промышленность уже нереально, поэтому промышленность питалась от старого доброго природного газа, поступавшего в локомотив Евросоюза из России.

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После того, как весной 2022 года Германия, игнорируя свои государственные интересы, взяла под козырёк и исполнила требование США о разрыве всех отношений с Россией, промышленности в условиях отказа от доступных энергоносителей резко стало плохеть. Причём столь серьёзно, что вся такая «зелёная» Германия перестала чураться такой максимально «чёрной» магии энергетики, как угольная. О том, что резервные угольные электростанции в Германии возобновляют свою работу, немецкие энергетики сообщали ещё в прошлом году, и вот, в году текущем история закономерно повторяется.

Как передаёт издание Bloomberg со ссылкой на оператора энергосистемы в восточной части Германии, в минувшее воскресенье там вновь заработала ТЭЦ, топливом для которой служит уголь.

Согласно сведениям Bloomberg, на такой шаг немецкие власти пошли, чтобы преодолеть зимний период, когда закономерно возрастает нагрузка на электросети, и не обременять потребителей возрастающими тарифами за энергоснабжение. Так сказать, лучше немножко покоптить небо, чем заставлять переплачивать и без того обозлённое на своё правительство население Германии.

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Ирония всей сложившейся ситуации заключается в том, что крупнейшим поставщиком угля в Германию остаётся Россия. В общем, рассказывать про «зелёную» энергетику и нулевой углеродный след было хорошо до тех пор, пока промышленность питалась от чистых электростанций на природном газе, а домовладения развлекались с солнечными панелями.

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