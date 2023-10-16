Тема обсуждения очевидна.

Так уж сложилось, что если кто-то и может положить конец насилию в зоне палестино-израильского конфликта, то это Россия, которая исторически имела хорошие отношения с обеими сторонами этих тлевших на протяжении десятилетий разногласий: все остальные слишком открыто топят либо за ту, либо за другую сторону. Поэтому немаловажным был состоявшийся сегодня телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, о котором сообщила пресс-служба Кремля.

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Как гласит официальный пресс-релиз, центральной темой обсуждения в телефонном разговоре двух лидеров была, естественно, ситуация вокруг Израиля и ХАМАС. Согласно пресс-службе Кремля, Путин донёс до Нетаньяху основные моменты ранее состоявшихся телефонных разговоров с руководителями Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

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Отмечено, что президент России осудил любые действия, жертвами которых становятся гражданские лица, и подтвердил готовность российской стороны работать в деле прекращения конфронтации между Израилем и Палестиной.