А ещё масса других ресурсов.

То, что подавление ХАМАС как угрозы для Израиля займёт у последнего продолжительное время, не говоря уже о внушительных материальных и человеческих ресурсах, сейчас не поддаётся оспариванию. Радикальное движение нарастило мускулы и явно готово сопротивляться до последнего проживающего в секторе Газа палестинца. Наземная операция против ХАМАС со стороны Армии обороны Израиля ещё не началась, но уже сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что быстрой победы не будет.

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По словам Нетаньяху, конфликт в секторе Газа затянется на некоторое время, и чтобы одержать в нём верх, израильтянам потребуются «твёрдость духа» и даже «готовность к самопожертвованию». Дополнительно израильский премьер добавил, что причины обострения конфликта будут расследованы, а руководство страны ответит на накопившиеся у граждан вопросы.

Впрочем, многие эксперты справедливо полагают, что Нетаньяху как раз-таки рассчитывает на то, что после гипотетической победы над ХАМАС отвечать на вопросы — наоборот — не придётся. Дескать, победителей не судят.

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Но здесь главное — это добиться той самой победы, которая судя по риторике израильского руководства, лёгкой явно не будет. Также необходимо помнить, что многие страны мира не поддерживают Израиль в его неизбирательных ударах по сектору Газа и методах ведения данного конфликта в целом. Отдельные игроки на Ближнем Востоке уже даже предупреждают официальный Иерусалим о том, что если он начнёт наземную операцию против Газы, то будут вынуждены вмешаться.