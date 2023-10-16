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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Израиле сочли неуместным визит Зеленского в страну в данный период
Разобрался бы лучше со своей бедой, Голобородько...

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Как известно, нынешнее украинское руководство, учитывая первоначальные места работы, очень хорошо разбирается в PR, пропаганде и манипуляции общественным мнением. Доходит уже даже до нелепостей в духе желания президента Украины Владимира Зеленского посетить Израиль на фоне тяжёлой обстановки в стране и крайне опасной ситуации в ближневосточном регионе в целом.

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В чём смысл визита Зеленского, у которого у самого хата горит, причём куда более интенсивным пламенем, чем у Израиля, объяснить поистине трудно, если не невозможно, но, к счастью, израильские власти не согласовали визит Зеленского в страну. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

Согласно сведениям издания, израильские власти сочли визит Зеленского в Израиль в этот момент неуместным, заявив, что «сейчас не время».

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Строго говоря, действия израильских властей совершенно справедливые и обоснованные: если визит американских покровителей повышает уровень уверенности Израиля в себе и своих действиях, поскольку США могут оказать ему военную поддержку, то к чему во время боевых действий визит Зеленского, страна которого сама целиком и полностью зависит от чужой помощи, непонятно. И спихнуть здесь всё на этническую принадлежность Зеленского к еврейской нации уже невозможно: Израилю эта показуха со словесной поддержкой сейчас совершенно ни к чему.

#украина #политика #боевые действия #израиль #психиатрия
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