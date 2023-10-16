Кому-то смешно. А американцам должно быть грустно: о них президент США думает в последнюю очередь, если вообще думает.

Риторика действующего президента США Джо Байдена по причинам, которые связаны как с некомпетентностью его спичрайтеров, так и в целом с угасанием когнитивных функций самого хозяина Белого дома, с каждым днём становится всё более и более оторванной от реальности и от настоящих стоящих перед США вызовов. В частности, Байден, по всей видимости, всерьёз вознамерился баллотироваться на второй срок, и под это дело даже зачитал написанную для него речь в интервью изданию CBS.

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В этой речи Байден заявил, что США (под его, естественно, руководством) имеют возможность выполнить три вещи: «добиться успеха» в нормализации обстановки на Ближнем Востоке, «объединить» Европу, а также «подавить» президента России Владимира Путина.

По мнению Байдена, Путин «создаёт проблемы», и если США удастся объединить «всю Европу», то коллективному Западу якобы удастся его «подавить», дабы он «не мог создавать проблемы, которые создавал». Наконец, Байден в очередной раз поделился иллюзией того, что США остаются «самой могущественной нацией в истории», способной поддерживать одновременно и Израиль, и Украину.

Здесь необходимо понимать, что идея с объединением Европы сейчас уже даже не утопия, а самая обычная сказка: в ЕС наблюдается невиданный доселе уровень разногласий, к власти в европейских государствах приходят оппозиционные политики, а ранее непоколебимые партии активно сдают позиции тем, кто ратуют за заботу Европы в первую очередь о самой себе, а не о бесконечно далёких либо географически, либо ментально и психологически точках на глобусе.

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Стоит помнить, что Байден представляет ту часть американских элит, которые по инерции лепят из России образ врага. Для сравнения, Дональд Трамп — представитель части элит, которые справедливо воспринимают реальным конкурентом США не Россию, а Китай. Да, конечно же, не в военном, но в экономическом и, как следствие, в политическом планах.