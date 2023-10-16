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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ЦБ РФ представил новые купюры номиналом в 1 000 и 5 000 рублей
Для тех, кто ещё помнят, что такое бумажные деньги.

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Стремительная цифровизация, помимо всего прочего, привела к тому, что значительная часть населения в России практически полностью перестала использовать бумажные деньги, прибегая к ним только в исключительных случаях, когда иными способами оплатить товар или услугу по тем или иным причинам невозможно. Несмотря на то, что люди потихоньку забывают про наличные деньги, они всё же остаются официальным средством оплаты, поэтому время от времени появляются либо полностью новые купюры, либо происходит обновление старых. Сегодня речь пойдёт о втором варианте.

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Центральный банк России представил обновлённые купюры номиналом в 1 000 и 5 000 рублей. Если раньше на банкнотах данного номинала были изображены Ярославль и Хабаровск с достопримечательностями соответственно, то теперь на 1000-рублёвой банкноте будет красоваться Нижний Новгород, а на 5000-рублёвой — Екатеринбург.

На купюре в 1 000 рублей изображён Нижегородский кремль, на купюре в 5 000 рублей — монумент «Европа — Азия» и памятник «Сказ об Урале».

По картинке не вполне понятно, но, судя по всему, банкнота в 5000 рублей ощутимо длиннее и шире 1000-рублёвой, что может быть неудобно для использования в кошельках. Зачем надо было делать именно так, вопрос, учитывая многие другие труднообъяснимые действия ЦБ, риторический.

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Новые банкноты будут вводиться в обращение постепенно. Старые банкноты того же номинала, естественно, останутся законным платёжным средством.

#россия #финансы #экономика #деньги
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