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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Азербайджана зачем-то демонстративно наступил на флаг бывшей Нагорно-Карабахской Республики
В пропаганду всё-таки надо уметь. С этим в Баку явная проблема.

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Хотя переход Нагорного Карабаха под полный и, что самое главное, общепризнанный в том числе Арменией контроль Азербайджана — это, безусловно, мощная победа самого Баку и президента Ильхама Алиева в частности, но упиваться победами всё-таки надо скромнее и с большим вкусом. Формально Нагорный Карабах теперь Азербайджан, и у армянского правительства, которое после сотворённого позора почему-то никак не хочет уходить в отставку, сдав, по всей видимости, ещё не все интересы Армении, претензий нет. На фоне этого администрация президента Алиева продолжает публиковать видеоролики, в которых азербайджанский лидер, словно царь-победитель, с дозором обходит «новые владения».

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Всё бы ничего, показать достижения периода своего президентства — нормальный ход. Но без коробящих действий, которые непонятно как вообще пришли в голову PR-команде Алиева, не обошлось. На опубликованных сегодня кадрах было показано, как президент Алиев не просто наступает, а проходит по флагу фактически уже ликвидированной, а юридически готовящейся к ликвидации с 1 января следующего года Нагорно-Карабахской Республики.

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Напомним, что юридически Армения в лице правительства Никола Пашиняна признала Карабах частью Азербайджана ещё осенью прошлого года, после чего в мае года текущего подтвердила своё признание в присутствии «международного сообщества». Итогом этого процесса стало формальное присоединение непризнанной республики к Азербайджану, проведение в ней «антитеррористической» операции, продлившейся всего сутки, и бегство из НКР почти всего армянского населения. Дальнейшая судьба региона, как ни парадоксально, но сейчас находится под ещё большим вопросом, чем до официального улаживания этого тлевшего на протяжении тридцати с лишним лет конфликта.

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