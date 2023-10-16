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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры попадания снаряда «Краснополь» по САУ Krab ВСУ
Нечастые, но нужные для понимания используемой в данном конфликте номенклатуры вооружений кадры.

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Хотя за последние без малого двадцать месяцев производство высокоточных артиллерийских снарядов «Краснополь» в России увеличилось многократно, кадров их применения в зоне специальной военной операции по-прежнему не хватает. Понимая это, а также чувствуя необходимость демонстрировать всю номенклатуру используемых в рамках СВО вооружений, Минобороны России сегодня расщедрилось на кадры использования «Краснополя» против замаскировавшейся в лесополосе переданной в распоряжение ВСУ самоходной артиллерийской установки (САУ) Krab польского производства.

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На кадрах можно заметить выявление САУ и «прилёт» по ней снаряда, в результате которого «самоходке» было нанесено огневое поражение, приведшее, судя по всему, к возгоранию боекомплекта и мощному пожару в самой боевой единице. Крайне маловероятно, что после такого САУ может продолжать выполнять боевые задачи, не говоря уже о её восстановлении.

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Количество переданных Польшей в ведение ВСУ самоходных артиллерийских установок Krab превышает сотню: они регулярно выбиваются ударами ВС РФ, но, как мы видим, запасы поставленной спонсорами Киева артиллерии у украинской армии ещё сохраняются.

#россия #украина #боевые действия #krab #"краснополь"
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