Опыт передовой армии начинает перениматься вооружёнными силами попроще.

Когда неделю назад в зоне палестино-израильского конфликта только начиналось обострение, а Армия обороны Израиля только готовилась к удару возмездия против радикального движения ХАМАС из сектора Газа, то обывателей из России, привыкших к кадрам из зоны специальной военной операции, поразил тот уровень безмятежности, с которым израильская армия готовилась к вытеснению радикалов и к началу наземной операции против сектора.

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Действительно: после кадров из СВО, где на технику или скопление личного состава в любой момент может упасть дрон-камикадзе или же высокоточный артиллерийский снаряд, видеть кадры массового скопления техники, на которой даже нет «противодроновых» навесов, было поистине удивительно — такое впечатление, будто Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) никак не изучала специальную военную операцию России на Украине.

Что ж, по всей видимости, ЦАХАЛ решил учиться не на чужих ошибках, что гораздо эффективнее и удобнее, а на своих. Так тоже можно поступать, если после этого делаются правильные выводы. А они, судя по появившимся сегодня кадрам израильского танка Merkava с «навесом», были сделаны.

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Необходимо понимать, что «навес» защищает от самых простеньких дронов-камикадзе и от сбросов взрывчатки на башню танка, считающуюся наиболее уязвимым местом в современных боевых машинах данного класса. В случае с конфликтом против ХАМАС, впрочем, другие излишества и не особо необходимы: уровни оснащения израильской армии и данной радикальной группировки, мягко говоря, несопоставимы.