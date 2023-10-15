Следующий этап: ПВО по подписке.

Положение у Украины в плане вооружённого конфликта с Россией уже абсолютно отчаянное: так называемое контрнаступление полностью провалилось, что уже косвенно подтверждает украинское военное руководство, а также напрямую подтверждает российские политическое руководство, системы ПВО истощены и выбиты, успехов при этом не достигнуто. Ситуация аховая и вынуждающая ВСУ идти на нестандартные меры.

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На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил странам коллективного Запада предоставлять Киеву системы ПВО, своего рода, в аренду — на период отопительного сезона — с целью защиты объектов критически важной инфраструктуры от возможных российских ракетных и беспилотных ударов. И если из уст Зеленского, которого мало кто уже воспринимает всерьёз, это звучало как шутка, поэтому мы в редакции соответствующий материал и не публиковали, то вот сегодня спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил разработанный Зеленским план, а это уже означает, что он реален и его собираются претворять в жизнь.

По словам Игната, некоторые страны «дали в пользование» системы ПВО временно — на отопительный период. Как отметил спикер ВС ВСУ, «просто так» свои системы ПВО «никто» Киеву не даст. Кроме того, как справедливо отметил Игнат, в мире (имеется в виду та его незначительная часть, которая готова оказывать Украине военную помощь) нет столько систем ПВО, чтобы «взять нам и отдать сразу», поэтому призвал отнестись к этому положению дел «с пониманием».

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Почему официальный Киев продолжает оказывать сопротивление, учитывая его бесперспективность, осознание которой сквозит уже изо всех заявлений украинского военного руководства, это уже вопрос пропаганды и загона самих себя в ловушку бескомпромиссной риторики.