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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил, что «контрнаступление» ВСУ полностью провалилось
Это, впрочем, было понятно ещё в конце июня.

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На сегодняшний день активных наступательных действий вооружённые силы Украины уже не проводят. Это видно и по заметно сократившемуся количеству публикаций фото- и видеосвидетельств поражения той или иной техники или скоплений личного состава, и в целом по плавному вытеснению украинского «кейса» из информационной повестки на фоне того, что сейчас разгорается на Ближнем Востоке. За четыре с почти половиной месяца так называемого контрнаступления, которое с точки зрения военной науки является просто наступлением, ВСУ не удалось добиться никаких серьёзных результатов, и вот, сегодня президент России Владимир Путин поставил точку в вопросе того, как воспринимать украинское наступление.

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По словам Путина, которые он произнёс в интервью журналисту Павлу Зарубину, так называемое контрнаступление ВСУ «провалилось полностью». Несмотря на это, украинская сторона продолжает готовить новые наступательные действия. Сюрпризом они, согласно заявлению главы государства, для ВС РФ не являются: армия видит эти подготовки, всё о них знает и «соответствующим образом на это реагирует».

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Что же до ВС РФ, то, по словам Путина, сейчас происходит активная оборона, когда российские войска улучшают своё положение практически на всей линии боевого соприкосновения.

#россия #украина #боевые действия
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