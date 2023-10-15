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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаударов по военной инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
Кто-то сорвался с цепи. И рискует тем, что его на неё вновь посадят.

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Хотя формально Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас находится в спровоцированном ХАМАС конфликте именно с этой радикальной группировкой из сектора Газа, но с севера по Израилю наносятся удары ливанским радикальным движением «Хезболла». Операция частично идёт на два фронта, и помимо нанесения авиаударов по сектору Газа ЦАХАЛ приходится также ударять по военной инфраструктуре «Хезболлы».

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О том, что израильские военно-воздушные силы наносят удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане, сообщила сегодня пресс-служба Армии обороны Израиля.

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Необходимо понимать, что разобраться с ХАМАС и с «Хезболлой» у Израиля сил, возможно, и хватит, но сегодня ночью поступили сообщения о том, что Иран предупредил официальный Иерусалим о том, что если ЦАХАЛ начнёт наземную операцию против сектора Газа, то Тегерану придётся вмешаться в конфликт. И вот это уже может стать крайне опасной эскалацией, в результате которой локальный конфликт перерастёт в региональный, и потушить его, учитывая интересы и влияние США на Израиль, станет уже крайне затруднительно.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #ливан #"хезболла"
1
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