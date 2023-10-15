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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден верит в то, что у США есть возможности для одновременной поддержки и Израиля, и Украины
Блажен, кто верует, как говорится.

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Украинский «кейс» сошёл с первых полос не только западной, но и, почему-то, отечественной прессы, уступив место на передовицах очередному обострению конфликта между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Соединённые Штаты уже оказывают своему протеже на Ближнем Востоке всю посильную помощь, включая даже пригон авианосных ударных групп поближе к акватории Израиля с целью удержания горячих голов от желания воспользоваться сложившейся ситуацией.

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На фоне всего происходящего в западной прессе множатся статьи о том, что конфликт на Ближнем Востоке перенаправит потоки военной и финансовой помощи в сторону Израиля, в результате чего Украина, полностью и во всех без исключения аспектах зависящая от коллективного Запада, останется у разбитого корыта и будет вынуждена остаться с Россией один на один, тем самым многократно ускорив и так очевидный исход этого конфликта.

Впрочем, президент США Джо Байден свято верит в то, что Соединённые Штаты, будучи «самой мощной страной в истории мира», могут позаботиться и об Украине, и об Израиле одновременно.

«У нас есть возможности это сделать и у нас есть обязательства это сделать», — заявил Байден, отвечая на вопрос журналистов телеканала CBS.

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В завершение своего комментария Байден заявил, что ключевой задачей США является поддержание своей международной безопасности, тем самым уже практически прямым текстом заявив, что украинцы сопротивляются ВС РФ ради интересов Вашингтона.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас
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