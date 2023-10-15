И смешно, и грустно.

На сегодняшний день основное внимание западной прессы сместилось в зону обострившегося палестино-израильского конфликта. Украина отошла пусть и не на десятый, но на третий план точно, и это для Киева крайне неприятный звоночек, ведь ВСУ полностью и во всех без исключения аспектах зависят от помощи коллективного Запада, которая, как бы кто ни пытался изображать обратное, всё же в условиях проходившей в нём на протяжении тридцати лет тотальной деиндустриализации отнюдь не бесконечная.

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Понимают это и в немецкой прессе. В частности, в издании Die Welt вышла статья, в которой заявляется, что Украине ещё предстоит бороться с Израилем за внимание и, как следствие, за военную помощь со стороны НАТО (имеется в виду США, поскольку остальные члены НАТО даже близко не могут оказывать сопоставимый с Америкой уровень военной поддержки).

Согласно мнению обозревателя Die Welt, ресурсы НАТО могут направляться только на одно направление, и если их распределить, то получится недопомощь, и в итоге будут «слиты» оба направления.

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В Киеве это, впрочем, прекрасно понимают, поэтому официальное украинское руководство уже готово максимально унижаться, отправляя целого президента на заседание глав министерств обороны НАТО на авиабазе «Рамштайн», лишь бы напоминать о существовании себя и о необходимости продолжать оказывать беспрецедентную военную помощь.