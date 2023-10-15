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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Азербайджана поднял флаг республики в Степанакерте (Нагорный Карабах)
На этом с историей нагорно-карабахского конфликта всё.

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Как известно, армянский «лидер» Никол Пашинян ещё прошлой осенью закрыл вопрос с Нагорным Карабахом, признав его частью Азербайджана, и подтвердив это решение в мае этого года в присутствии «международного сообщества». Отныне и после проведённой месяц назад военной операции Азербайджана по вытеснению и демилитаризации незаконных аффилированных с Арменией вооружённых формирований официальный Баку контролирует данный регион, и здесь, что называется, придраться не к чему: официальный Ереван сам сдал населённый в основном армянами регион.

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И вот, чтобы поставить точку в данном вопросе, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Степанакерт (столицу бывшей Нагорно-Карабахской Республики) и поднял флаг Азербайджана над местным административным зданием. Безусловно, это сугубо символический шаг, призванный поднять настроение внутри Азербайджана, но факт остаётся фактом: то, чего не удавалось добиться на протяжении тридцати с лишним лет, было в одночасье «слито» одним «удобным» политиком, для которого интересы его собственной страны ничего не значат.

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Зачем, впрочем, для этого надо было облачаться в военную форму — это уже другой вопрос, и задавать его должны азербайджанцы своему руководству.

#политика #армения #азербайджан
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