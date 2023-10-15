На этом с историей нагорно-карабахского конфликта всё.

Как известно, армянский «лидер» Никол Пашинян ещё прошлой осенью закрыл вопрос с Нагорным Карабахом, признав его частью Азербайджана, и подтвердив это решение в мае этого года в присутствии «международного сообщества». Отныне и после проведённой месяц назад военной операции Азербайджана по вытеснению и демилитаризации незаконных аффилированных с Арменией вооружённых формирований официальный Баку контролирует данный регион, и здесь, что называется, придраться не к чему: официальный Ереван сам сдал населённый в основном армянами регион.

реклама

И вот, чтобы поставить точку в данном вопросе, сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Степанакерт (столицу бывшей Нагорно-Карабахской Республики) и поднял флаг Азербайджана над местным административным зданием. Безусловно, это сугубо символический шаг, призванный поднять настроение внутри Азербайджана, но факт остаётся фактом: то, чего не удавалось добиться на протяжении тридцати с лишним лет, было в одночасье «слито» одним «удобным» политиком, для которого интересы его собственной страны ничего не значат.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Зачем, впрочем, для этого надо было облачаться в военную форму — это уже другой вопрос, и задавать его должны азербайджанцы своему руководству.