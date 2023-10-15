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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Су-27 отогнал американский разведывательный БПЛА Global Hawk от границ России в Чёрном море
Видимо, есть причины, по которым эти развед-БПЛА демонстративно не сбивают, хотя могут, и ничего за это не будет.

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Наверное, ни для кого не станет открытием, что вся разведывательная мощь Соединённых Штатов как единственного имеющего в военном плане реальное значение государства в НАТО, сейчас работает в интересах ВСУ: спутниковая группировка круглосуточно мониторит обстановку, разведывательные БПЛА ведут наблюдение и фиксируют те или иные действия ВС РФ, передавая сведения в Генштаб ВСУ. Хотя с юридической точки зрения ничего противозаконного не происходит, да и разведывательные БПЛА кружат либо в нейтральных водах, либо в акватории стран-членов Североатлантического альянса, но периодически кто-то за пультом управления БПЛА решает понаглеть и устремиться ближе к государственной границе России.

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В этом случае на перехват беспилотника вылетает авиация из состава дежурных сил противовоздушной обороны, и сегодня днём как раз в очередной раз возникла такая необходимость. Системы ПВО засекли приближение воздушной цели к государственной границе РФ, и на её перехват вылетел истребитель Су-27. Цель была опознана как американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, оператор которого, заметив приближение российского перехватчика, развернулся и полетел в обратном направлении.

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Минобороны считает необходимым каждый раз при таких перехватах уведомлять читателей о том, что российский истребитель действовал в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Видимо, чтобы выглядеть презентабельно в глазах представителей стран глобального Юга. Сейчас это, как ни крути, немаловажно.

#россия #сша #политика #су-27 #rq-4b global hawk #rq-4 global hawk
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