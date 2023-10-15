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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ отразили мощный удар беспилотниками со стороны Украины
Кто-то вроде бы и боится сидеть всю зиму без света, но параллельно делает всё возможное, чтобы этого добиться.

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Перехваты запускаемых ВСУ в сторону России беспилотников уже, и относиться к этому можно по-разному, стали рутинной каждодневной работой. В большинстве случаев, впрочем, речь идёт об одном—двух—трёх БПЛА за сутки, поэтому когда происходит попытка массированного удара, это тут же привлекает внимание средств массовой информации. И вот, в ночь с 14 на 15 октября была осуществлена такая попытка массированного удара.

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Как сообщило Минобороны России, всего дежурным средствам ПВО удалось перехватить 27 беспилотников самолётного типа (сколько из них участвовало в атаке, не уточняется), из которых 18 над Курской областью и 2 — над Белгородской областью. Где были перехвачены остальные 7 беспилотников, не уточняется, поэтому предположим, что это произошло над Брянской областью.

Поведение Украины, которая, с одной стороны, опасается возможного возобновления Россией нанесения ударов по критически важной инфраструктуре, а с другой, делает всё возможное, чтобы спровоцировать ВС РФ на данный шаг, оценке не поддаётся.

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Что же до постоянных запусков БПЛА по территории России, то необходимо с гораздо большей активностью выявлять места производства и снаряжения данных беспилотников, нанося по ним превентивные удары.

#россия #украина #боевые действия
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