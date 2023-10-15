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Так уж сложилось, что зачастую поступающие в распоряжение различных средств массовой информации сведения политического характера впоследствии подтверждаются. По этой причине обращать внимание на донесения подобного рода всегда имеет смысл, тем более когда речь идёт о возможной резкой эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС с возможностью его превращения в региональный ближневосточный. Так, издание Axios со ссылкой на два дипломатических источника сообщило о том, что Иран якобы передал Израилю через ООН сообщение, в котором изложил свою позицию касательно наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) против сектора Газа.

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Из этой позиции следует, что официальный Тегеран не желает дальнейшей эскалации этого конфликта, однако будет вынужден вмешаться в него в том случае, если ЦАХАЛ начнёт наземную операцию против сектора Газа. Данное заявление можно было бы не рассматривать, однако несколькими днями ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не исключает возможности открытия «новых фронтов» в очередном израиле-палестинском конфликте.

Стоит отметить, что Иран не имеет сухопутной границы с Израилем, поэтому журналисты Axios предполагают, что вмешательство Тегерана в конфликт между ЦАХАЛ и ХАМАС будет происходить посредством оказания поддержки ливанскому движению «Хезболла». Вариант прямого военного вмешательства, учитывая, что даже для нанесения ракетных и беспилотных ударов Ирану придётся задействовать воздушное пространство других государств, которые на это, скорее всего, не пойдут, выглядит маловероятным.

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Отметим, что сразу после обострения конфликта США отправили к акватории Израиля свою авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Джеральд Р. Форд». Сейчас эта авианосная группа находится на позиции и ожидает прибытия второй группы во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». Делается это с целью того, чтобы сдержать желающих воспользоваться ситуацией и вступить в конфликт на стороне ХАМАС в частности и Палестины в целом.