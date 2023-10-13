Если Израиль продолжит осуществлять блокаду Газы и заниматься военными преступлениями.

На данном этапе очередной виток палестино-израильского конфликта, в котором комбатантами выступают Армия обороны Израиля и контролирующее сектор Газа радикальное движение ХАМАС, находится в непредсказуемом состоянии. Даже с ХАМАС у АОИ возникли трудности, приведшие к необходимости запрашивать военную помощь у США, поэтому невозможно даже предположить, к чему приведёт эскалация конфликта и вовлечение в него дополнительных сторон.

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Чтобы этому воспрепятствовать, Вашингтон отправил своему ключевому «союзнику» на Ближнем Востоке две авианосных ударных группы, одна из которых уже на месте, дабы сдержать желающих воспользоваться ситуацией и вступить в конфликт на стороне ХАМАС. Тем не менее, действия, которыми не гнушается Израиль при подавлении этого радикального движения, уже нашли осуждение в значительной части мирового сообщества, под которым ни в коем случае не следует понимать исключительно коллективный Запад.

В частности, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в комментарии ливанскому телеканалу al-Mayadeen заявил, что вероятность открытия «новых фронтов» в данном конфликте «в свете продолжения агрессии, военных преступлений и блокады Газы» сохраняется.

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Как отметил глава МИД Ирана, Исламская республика продолжает оказывать поддержку палестинским «силам сопротивления» через средства массовой информации и по политическим каналам.