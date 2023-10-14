Ближайшие несколько часов/суток покажут, кто есть кто.

После того как неделю назад в зоне палестино-израильского конфликта из-за действий ХАМАС произошло обострение, которое стоило Израилю огромного удара по репутации, стало очевидно, что в отместку за действия данного радикального движения израильское руководство попытается восстановить статус-кво путём стирания сектора Газа как оперативной базы ХАМАС с лица земли. На протяжении недели Армия обороны Израиля осуществляла ракетно-бомбовые удары по сектору Газа, и вот, сегодня пресс-служба израильской армии сообщила о готовности к проведению наземной операции.

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Как гласит официальная информация, мобилизация сотен тысяч военнослужащих завершена, и сейчас они готовятся «к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов», в состав которых входит комбинированный удар с воздуха, моря и на земле.

По всей видимости, наступательная операция АОИ начнётся в ближайшие часы. В целом итог данного противостояния предельно предсказуемый, и изменить положение дел сможет разве что вступление в конфликт других сторон. А такого рвения в арабских странах пока не наблюдается, что, в общем-то, закономерно.

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Необходимо понимать, что наступательная операция в столь плотной застройке, хоть значительная её часть и была снесена авиаударами АОИ, и при учёте двухмиллионного населения сектора Газа будет продолжаться не одну неделю, а то и не один месяц. Потери, которые при этом понесут стороны, если, конечно, ХАМАС не решит оставить сопротивление, сейчас невозможно предсказать, но предельно очевидно, что они будут внушительными.