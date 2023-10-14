Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия обороны Израиля сообщила о готовности к проведению наземной операции в секторе Газа
Ближайшие несколько часов/суток покажут, кто есть кто.

реклама

После того как неделю назад в зоне палестино-израильского конфликта из-за действий ХАМАС произошло обострение, которое стоило Израилю огромного удара по репутации, стало очевидно, что в отместку за действия данного радикального движения израильское руководство попытается восстановить статус-кво путём стирания сектора Газа как оперативной базы ХАМАС с лица земли. На протяжении недели Армия обороны Израиля осуществляла ракетно-бомбовые удары по сектору Газа, и вот, сегодня пресс-служба израильской армии сообщила о готовности к проведению наземной операции.

реклама

Как гласит официальная информация, мобилизация сотен тысяч военнослужащих завершена, и сейчас они готовятся «к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов», в состав которых входит комбинированный удар с воздуха, моря и на земле.

По всей видимости, наступательная операция АОИ начнётся в ближайшие часы. В целом итог данного противостояния предельно предсказуемый, и изменить положение дел сможет разве что вступление в конфликт других сторон. А такого рвения в арабских странах пока не наблюдается, что, в общем-то, закономерно.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Необходимо понимать, что наступательная операция в столь плотной застройке, хоть значительная её часть и была снесена авиаударами АОИ, и при учёте двухмиллионного населения сектора Газа будет продолжаться не одну неделю, а то и не один месяц. Потери, которые при этом понесут стороны, если, конечно, ХАМАС не решит оставить сопротивление, сейчас невозможно предсказать, но предельно очевидно, что они будут внушительными.

#боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер назвал способ окончания конфликта на Украине
В Сети появились кадры крупного скопления израильской бронетехники к северу от сектора Газа
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
25
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
28
"Оно" - одна из лучших экранизаций произведений Стивена Кинга
3
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
39
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
54
С чего начинать после приобретения читалки – гайд для новичков из 5 шагов
18
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
14
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
REVR разрабатывает апгрейд комплект электромоторов на автомобили с ДВС ценой 3200 долларов
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий Вуди
20:08
Гидравлические амортизаторы 🤦🏼‍♂️ Хотя даже на фото ничем не скрытые пружины.
Электроскутер RS способен ездить со скоростью 110 км в час
Anakeen
20:00
Протереть от гари, немного подрихтовать и чуть-чуть подкрасить.
Зеленский попросил у стран Запада временно предоставить ему системы ПВО
Евграф Поликарпович
19:59
Я знаю кто ты и знаю кто ниже ))) а кто Velyurov мне до лампочки, случайный прохожий...
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
Валерий Белкин
19:58
Мечтаиь не вредно, вредно не мечтать. Любимое занятие путина
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
Олег Ст
19:54
Там холмистая местность созданная самой природой для обороны..
Российские бронегруппы штурмуют цитадель ВСУ под Донецком
Евграф Поликарпович
19:52
Это ты тупой осёл. Потому что Бояра...... это...... хахахаха ))) Догадайся с одного раза, ты с членом на хохломутантной морде, патентованный далбаеб ))) ps. Боярышник Шешу не обижает, он его жалеет...
ТОП-5 кулеров для процессора Intel Core i5-12400F
glavhyilo
19:50
хохлы много оружия поставили хезбале.
ПТРК "Корнет" вызвал восхищение западных журналистов
glavhyilo
19:47
выстрелили и забыли,а всушник ужом закрутился после.
ПТРК "Корнет" вызвал восхищение западных журналистов
Vito Vago
19:46
В дурке интернет включили или санитары от ПС отошли, чайку попить.
ПТРК "Корнет" вызвал восхищение западных журналистов
TM1
19:43
В дальнейшем, став еще компактнее, фермы ЦОД переедут на орбиту, где и охлаждение и солнечная энергия бесплатны, и не влияют на земную среду. Инфраструктуру связи уже развивают.
Применение технологий ИИ будет потреблять столько же электроэнергии, сколько небольшая страна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем