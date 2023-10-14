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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине заявили, что экспортный потенциал портов снизился на 40 %
И это за 3 месяца постоянных ударов ВС РФ? Кажется, кто-то Врунгель.

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Как известно, инфраструктура Украины в первую очередь попадает под раздачу после террористических актов в отношении Крымского моста. В первый раз Украина потеряла 50 % своей энергосистемы, и восстанавливать её нечем и не на что. Во второй раз Украина стала активно лишаться своей портовой инфраструктуры.

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И вот, как сообщил заместитель премьера Украины по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, снижение экспортного потенциала портов после прекращения «зерновой сделки» (читать — после начала российских беспилотных и ракетных ударов по портам) составило 40 %.

Правду ли говорит господин зампремьера, сказать непросто. Но в любом случае, даже выведение портовой инфраструктуры на 40 % — это уже чудовищная просадка в плане последнего для Украины источника валютной выручки, ведь не секрет, что страна полностью находится на попечении коллективного Запада, не только снабжающего её оружием, но и финансирующего весь государственный бюджет за вычетом его оборонной части. На оборонную часть у Киева своих доходов пока хватает.

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Сейчас на Украине совершенно справедливо хватаются за голову от осознания перспективы отключения себя от западной финансовой и военной помощи. Причин на то две: полный провал так называемого контрнаступления, под которое Украине была подготовлена, экипирована и оплачена целая армия, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке, которая сейчас полностью затмила украинский «кейс» не только в СМИ, но и в западных политических кругах.

#украина #политика #экономика #"зерновая сделка"
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